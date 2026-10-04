Adalet Bakanı Gürlek'ten savcı Orhan Kılıç için taziye mesajı
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Gürlek, Kılıç için Allah'tan rahmet, ailesi ve yargı camiasına sabır diledi.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Gürlek, Kılıç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhum savcı için Allah'tan rahmet diledi.
Ailesi, yakınları ve yargı camiasına başsağlığı mesajını ileten Gürlek, paylaşımını “Mekânı cennet, makamı âli olsun” sözleriyle tamamladı.
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Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Ankara Cumhuriyet Savcımız Orhan Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”