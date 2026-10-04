Adalet Bakanı Gürlek'ten savcı Orhan Kılıç için taziye mesajı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Gürlek, Kılıç için Allah'tan rahmet, ailesi ve yargı camiasına sabır diledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Gürlek, Kılıç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhum savcı için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi, yakınları ve yargı camiasına başsağlığı mesajını ileten Gürlek, paylaşımını “Mekânı cennet, makamı âli olsun” sözleriyle tamamladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: El konulan mal varlıkları alacakların ödenmesinde kullanılacak

Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Cumhuriyet Savcımız Orhan Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala