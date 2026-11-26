Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında ödeme yaptıktan sonra tahliye edilen kişilerin hukuki sorumluluğunun ortadan kalkmadığını vurguladı. Gürlek, “Ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmiyor” diyerek cezai soruşturmanın tahliye sonrasında da devam edebileceğine dikkat çekti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında ödeme yaptıktan sonra tahliye edilen kişilerin cezai sorumluluğunun ortadan kalkmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fon soruşturmasına dair basın toplantısı düzenleyen Bakan Gürlek, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bir basın mensubu tarafından yöneltilen soruya cevap verdi.

"HUKUKEN SORUMLU OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gürlek, şüphelilerin borçlarını ödemeleri ve ardından tahliye edilmelerinin soruşturma sürecini sona erdirmediğini vurguladı.

Gürlek, bir kişinin borcunu ödeyerek tahliye edilmesinin hukuken sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirterek, “Bir şahsın borcunu ödemesi, geri dönüş hesabına borcunu ödemesi ve akabinde yargı sürecinin kararıyla tahliye olması, bu şahsın hukuken artık sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Elbette cezai soruşturma yapılabilir” ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMADAN KURTULACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

TMSF bünyesinde gönüllü iade sürecinin devam ettiğini aktaran Gürlek, ödeme yapan kişi ve şirketlerin hesaplarındaki blokelerin kaldırılabildiğini ancak bunun soruşturmadan muafiyet anlamına gelmediğini söyledi.

Gürlek, “Bize akşamları liste geliyor. Listeye göre biz ödeme yapan şirketlerin ya da şahısların hesap blokelerini kaldırıyoruz. Ama bu ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmiyor” dedi.

24 KASIM'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bakan Gürlek'in açıklaması, fon soruşturması kapsamında tutuklandıktan 18 gün sonra ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Fatma Betül Sayan Kaya'yı yeniden gündeme taşıdı. Kaya, 6 Kasım'da tutuklanmış, 24 Kasım'da verilen kararla cezaevinden çıkarılmıştı.

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"ANA OMURGA ORTAYA ÇIKTI"

Soruşturmanın devam ettiğini ve yeni itiraflarla dosyanın derinleştiğini belirten Gürlek, yurt dışına kaçırılan paraların izini sürdüklerini söyledi. İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda yeni kişilerin tespit edildiğini aktaran Gürlek, bazı hesapların da bu bilgiler üzerine dondurulduğunu ifade etti.

İddianamenin yazım sürecinin başladığını belirten Gürlek, ana yapının büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını kaydetti. Gürlek, “Ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı. Buradaki ana oyuncular, ana karakterler açığa çıktı” diye konuştu.

Gürlek, itirafçı beyanları ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gelecek yeni suç duyurularıyla soruşturmanın genişleyebileceğini de sözlerine ekledi.

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