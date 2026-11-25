Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ailede kazanılan saygının toplumsal adalet ve güvenin temelini güçlendirdiğini vurguladı. Gürlek, kadınların haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.

"ADALETİN VE GÜVENİN TEMELİNİ GÜÇLENDİRİR"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ailede kazanılan değerlerin önemine dikkat çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Saygının hâkim olduğu bir ailede büyüyen çocuk, başkasının hakkını gözetmeyi öğrenir. Ailede kazanılan bu değer, toplumda adaletin ve güvenin temelini güçlendirir."

"ŞİDDET KARŞISINDA SESSİZ KALMAMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Gürlek, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde de bu anlayışın hayatın her alanında karşılık bulması büyük önem taşır. Şiddet karşısında sessiz kalmamak ve insan onurunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Bakan Gürlekten kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı: Sessiz kalmamak ortak sorumluluğumuz

KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Gürlek, kadınların güven içinde yaşaması, haklarının korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Gürlek, videolu mesajını "Saygıyla Mümkün" etiketiyle paylaştı.

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