Bakan Memişoğlu Kocaeli'ye müjdeyi verdi! İki yeni hastane yapılacak... Yerleri belli oldu

Bakan Memişoğlu, Kocaelililere "Müjdem var" deyip kente 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanesi'nin projelerinin yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli'ne gitti. Kentte bir üniversite hastanesi, şehir hastanesi, 8 devlet hastanesi ve 17 özel hastanenin olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Kocaelilere müjde vermek istiyorum. 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanesini yatırıma aldık, kısa zamanda projelerini hazırlayıp, inşaatlarına başlayacağız.

120 YATAKLI ACİL DURUM HASTANESİ

Derince'de iyi bir hastanemiz var kültür anlamında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ama fiziki anlamda yenilenmeye ihtiyacı var. Onunla da ilgili 120 yataklı acil durum hastanesi ile 200 yataklı kalıcı olan hastanemizin projelerine başlıyoruz. Onları da çok kısa zamanda, inşallah milletimiz inşaatını görecek ve hizmeti de en kısa zamanda başlatacağız. Bununla beraber, özellikle Darıca tarafındaki hastanemizin analizlerini yapıyoruz. Oraya da inşallah projesini hazırlayacağımız yaklaşık 200 yataklı bir ek bina yapacağız. Analizlerin neticesinde de hangi bloğun çalışacağını, hangi bloğun çalışmayacağını tespit edeceğiz"

Ayrıca Memişoğlu, vatandaşları da uyararak, "Biz her zaman hizmet sunacağız, hizmet vermeye devam edeceğiz ama biz özellikle insanların hastalanmamasını, sağlıklı kalmasını istiyoruz. Bu nedenle, toplumumuzda yaygın olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik ve bağımlılık gibi maalesef bedenimize zarar veren alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla özellikle kilo ile ilgili bir çalışma yapıyoruz.

TOPLUM YARISI KİLOLU

Önceliğimiz, insanların kendi bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını sağlamak, bu konuda farkındalık kazandırmak. Bu noktada, kilo sorununu öncelikli olarak ele almamız gerekiyor.

Çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa, bunun üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak toplumun da bize destek olması, bu sürece katılması ve bedenini koruyacak alışkanlıklar edinmesi gerekiyor. İnşallah bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Çünkü biz 'Sağlıklı Türkiye' diyoruz. Sağlıklı bir Türkiye için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.