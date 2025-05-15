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Haberler > Sağlık > Vücut kitle indeksi ölçümleri başladı: Bakan Memişoğlu'dan 'kilo kontrolü' çağrısı

Vücut kitle indeksi ölçümleri başladı: Bakan Memişoğlu'dan 'kilo kontrolü' çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan; ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunan yeni uygulama hakkında açıklama yaptı. Fazla kilo konusunun ciddiyetine vurgu yapan Memişoğlu, vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü için önemli bir çağrıda bulundu.  

Sağlık Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Kemal Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirildiği uygulamaya dair paylaşım yaptı.

Kemal Memişoğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. 
Çok eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 🙂

81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. 

Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı hayat kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. 

Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz.  

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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