Bakan Murat Kurum'dan İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hakkında açıklama: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin nedenlerini düzenlediği basın toplantısında anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli çalışmaları yapmadığını belirten Bakan Kurum, "Seçim meydanlarına çıkıp ağız dolusu sözler verip sonra bunları unutmakla olmuyor" dedi. Körfez'in ölmek üzere olduğunu ifade eden Kurum, "Denizde amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Denizdeki amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla" dedi.

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Denizde oksijen kalmamış, bazı noktada hayat yok. Denizdeki amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla. İzmir'de yaşanan tam bir çevre felaketidir. İzmir Körfezi'miz ölmektedir. Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları, seçim döneminde 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz' diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır. Sorumlular şimdi suçlarını gizlemek için 'balıklar bize ait değil, gemilerle getirildiler' diyerek kendilerini gülünç duruma düşürenlerdi.

"SEÇİM ZAMANI SÖZ VERİP SONRA UNUTMAKLA OLMUYOR"

İzmir'in her zaman yanında olduk. Yangın oldu koştuk, deprem oldu Bayraklı'da sokak sokak hemşehrilerimizle birlikte gezdik. İzmir'in ihtiyaçlarını dertlenerek, alın teri dökerek mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bakanlık olarak İzmir için denetim görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Seçim meydanlarına çıkıp ağız dolusu sözler verip sonra bunları unutmakla olmuyor. Bilim insanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağımız toplantıda İzmir Körfezi'nin geleceği için neler yapılması gerektiğini ele alacağız.

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TOPLANTIYA GELMEDİ"

Bilim insanlarımız yol İzmir Körfezi için yapılması gerekenlerin yol haritasını belirleyecek.

İsterdik ki İzmir için hayati öneme sahip toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da katılsın. Fikirlerini önerilerini paylaşsın. Kendisini biz davet ettik. Ama kendisi yurt dışında olmayı tercih etti.