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İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine rağmen balık tutuyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yaşanan çevre felaketi ve toplu balık ölümlerine rağmen çevredeki amatör balıkçıların, oltalarıyla balık tutmaya devam ettiği görüldü.

İzmir Körfezi'nde özellikle Bayraklı, Alsancak ve Karşıyaka sahillerinde yaşanan balık ölümleri, buna bağlı olarak ağır koku ve kirliliği de beraberinde getirmişti. Yaşanan olayın ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, körfeze akan dereler arıtma tesislerinin çıkış noktasından analiz için numune aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su içindeki oksijenin artırılması için İZSU'ya ait bir gemi ile filtreleme çalışması yürütüyor. Balık ölümlerinin sebebine yönelik çalışmalar devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı basın açıklamasında “Önümüzdeki süreçte İzmir'in İç Körfezi'nden tutulan balıklar yenmemeli. İç Körfez'de balık tutulmasını doğru bulmuyorum. İnsan sağlığıyla ilgili bir mikrop türü bulgumuz yok. Ama bu kirliliği gidermezsek ilerde onları da yaşayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine rağmen balık tutuyorlar - 1. Resim

BALIK TUTANLARA CEZA YAZILACAK

Başkan Tugay'ın da uyarılarda bulunduğu durumla ilgili Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez tarafından amatör balıkçılara yönelik uyarı afişleri asıldı. Bölgede balık avlanmasının önüne geçmek için "Balık tutmak yasaktır. Görüldüğü takdirde ceza yazılacaktır" afişi asan Muhtar Ölmez, "İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle yapmış olduğumuz görüşmede burada balık tutmanın yasak olduğunu söylediler. Ben de böyle bir uyarı afişi asarak yaptırımı olur düşüncesiyle fikir yürüttüm. Burada tutulan balıkların hala yenmeyeceğini bilmeyenler de var. Sadece balık değil, midye gibi su ürünleri de son derece sağlığa zararlı. Vatandaşlarımız bilmedikleri hiç bir yerden balık alıp tüketmesinler. Vatandaşlarımız da burada balık avlayıp hem kendi sağlıkları hem de diğer insanların sağlığıyla oynamasınlar" açıklamasında bulundu.

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine rağmen balık tutuyorlar - 2. Resim

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Öte yandan günlerdir yetkililerin yaptığı uyarıya rağmen Göztepe sahil kesiminde bazı vatandaşların olta ile balık avladığı görüldü. İzmir Körfezi'ndeki renk değişimi ve sahilde balık tutan vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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