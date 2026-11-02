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Bakan Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde "Uyan" şarkısını "Wake Up" adıyla İngilizceye uyarlayan Tarkan'a teşekkür etti. Bakan Kurum, ünlü sanatçının iklim krizine karşı farkındalık oluşturduğunu belirterek "Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum" dedi.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde sanatçı Tarkan'dan dikkat çeken bir çalışma geldi.

Tarkan, yıllar önce yayımladığı "Uyan" şarkısını İngilizceye uyarlayarak "Wake Up" adıyla yeniden seslendirdi. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çeken şarkı, sosyal medyada paylaşıldı.

Bakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiBakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj

BAKAN MURAT KURUM'DAN TARKAN'A TEŞEKKÜR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Tarkan'ın paylaşımını alıntılayarak ünlü sanatçıya teşekkür etti.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Tarkan, yıllar önce 'Uyan' diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu.

Bugün aynı şarkıyı 'Wake Up' adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun.

Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum."

Bakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiBakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj

TARKAN'DAN İKLİM KRİZİNE KARŞI DÜNYAYA ÇAĞRI

Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğanın ekolojik düzenine ve canlılar arasındaki uyuma duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Doğanın insan faaliyetleri nedeniyle zarar görmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden sanatçı, yıllar önce yazdığı "Uyan" şarkısını iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısıyla yeniden hazırladığını belirtti.

Tarkan, COP31 için İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal düzenlemeyle hazırladığı şarkısının daha fazla insana ulaşmasını ve iklim değişikliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmasını hedeflediğini kaydetti.

Bakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiBakan Murat Kurumdan Tarkana teşekkür! COP31 öncesi dikkat çeken mesaj

COP31 İKLİM ZİRVESİ ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve uluslararası iş birliği konuları ele alınacak.

Tarkan'ın "Wake Up" çalışması da zirve öncesinde iklim krizine karşı farkındalığı artırmayı amaçlayan projeler arasında yer aldı.

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