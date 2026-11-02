COP31 öncesi Antalya'da trafik alarmı! Bazı yollar kapanacak

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 10, 11 ve 12 Kasım'da bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidilecek. Zirve kapsamında liderlerin kullanacağı bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılırken, havalimanına ulaşım için alternatif güzergahlar da açıklandı.

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Antalya'da düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi öncesinde ulaşım ve trafik planlaması yapıldı. Antalya Valiliği, 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde kentteki bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey liderin katılacağı belirtildi. Bu kapsamda konuk heyetlerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla belirli güzergahlarda trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun her iki yönünde, konuk heyet konvoyları ve vatandaşların kullanımı için ayrı şeritler oluşturulacak. Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda da geliş ve gidiş yönlerinde trafik düzenlemesi yapılacak.

LİDERLER YOLU 11 KASIM'DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Konuk devlet başkanları ve heyetlerinin kullanacağı, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki “Liderler Yolu”, 11 Kasım'da 07.30 ile 12.00 saatleri arasında tamamen trafiğe kapatılacak.

Liderlerin zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılacak.

EXPO2016 Bulvarı ise yalnızca resmi görevli araçlar ile shuttle araçlarının kullanımına açık olacak. Güzergahın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.

HAVALİMANINA ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Valilik, şehir merkezi, Kundu-Lara ve Serik yönlerinden Antalya Havalimanı'na ulaşımda kullanılacak güzergahları da duyurdu.

Buna göre şehir merkezinden havalimanına Bülent Ecevit Bulvarı, Rauf Denktaş Caddesi ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden ulaşılabilecek. Kundu-Lara bölgesinden gelecek sürücüler Yaşar Sobutay Bulvarı ve Kardeş Kentler Caddesi'ni kullanabilecek. Serik yönünden gelenlerin ise D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelalarını takip etmesi gerekecek.

Öte yandan 10, 11 ve 12 Kasım'da il genelinden hareket edecek shuttle araçları D-400 kara yolunu kullanmayacak.

Belek Oteller Bölgesi'ne lojistik malzeme transferi yalnızca 5 No'lu Kontrol Noktası üzerinden gerçekleştirilecek. Alanya-Side yönünden gelen shuttle araçları ile lojistik taşıma yapan araçlar da bu güzergahı kullanabilecek.

Antalya Valiliği, sürücüleri trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına dikkat etmeleri, görevli personelin uyarılarına uymaları konusunda uyardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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