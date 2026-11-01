Tarkan'dan COP31 sürprizi! 'Uyan' bu kez İngilizce

Şarkıcı Tarkan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi için 'Uyan' şarkısını İngilizceye uyarlayarak yeniden seslendirdi. Şarkı için hazırlanan klipte iklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

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Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Zirve kapsamında iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla sanatçı ve gönüllülerin katılımıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projelere destek veren şarkıcı Tarkan da sözü ve müziği kendisine ait olan 'Uyan' isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarladı.

Şarkıyı İngilizce olarak yeniden seslendiren Tarkan için özel bir klip de hazırlandı. Klipte, iklim değişikliğinin doğa ve çevre üzerindeki etkilerini gösteren görüntülere yer verildi.

Tarkandan COP31 sürprizi! Uyan bu kez İngilizce

BAKAN KURUM'DAN TEŞEKKÜR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan'a teşekkür etti.

"Sevgili Tarkan, yıllar önce "Uyan" diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu" diyen Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı şarkıyı "Wake Up" adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum."

"EL ELE VERİRSEK HER ŞEY MÜMKÜN"

Tarkan'ın X hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor.

Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce Uyan şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım. Bugün, aynı inanç ve umutla, Kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için Uyan’ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım.

Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi. Ben hala inanıyorum, inanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün."

9-20 KASIM'DA ANTALYA'DA

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı olan COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığını üstleneceği organizasyon öncesinde yürütülen çalışmalarla iklim krizine ilişkin küresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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