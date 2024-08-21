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Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde! Atamalar gerçekleşecek

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Bakan Tekin&#039;den öğretmenlere müjde! Atamalar gerçekleşecek

Gündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin yeniden başvuru alınması şartı ile atanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 

2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık.

Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin:

22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama  başvuruları alınacak,

26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir.

Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.

Düzenleyen:  - Gündem
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