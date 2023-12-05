Bakan Tunç: Ceza infaz sistemimizi insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduk

5 Aralık 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:20

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, Adalet Halk Kütüphaneleri açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, konuşmasında, hukuk devletinin, adil, özgür ve demokratik bir toplumun temeli olduğunu, devletin bu vasfı sayesinde milletin kendisini daima güvende hissettiğini belirtti.

Ceza infaz sisteminde yaptıkları yeniliklere değinen Tunç, 21 yılda yapılan reformlarla ceza infaz sisteminin uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi. Tunç, "Bu anlayışımızın bir parçası olarak fiziki şartları yetersiz olan 392 cezaevini kapattık. Yerlerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerinin yapılmasına da imkan sağlayan ceza infaz kurumları oluşturduk" diye konuştu.

PERSONEL SAYISINDA YÜZDE 204'LÜK ARTIŞ

Cezaevlerinde fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra insan kaynağının güçlendirilmesine ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"2002'de 25 bin 407 olan infaz kurumlarında çalışan personel sayımızı, bugün yüzde 204'lük artışla 77 bin 419'a çıkardık. Ayrıca ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların eğitimleri için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Ceza infaz kurumlarının teşvik ve desteğiyle 60 bin hükümlü ve tutuklu öğrenimlerine yeniden başlamış, 2 bin 505 kişi okuma yazma öğrenmiştir. Halihazırda ortaokul öğrenimine 8 bin 858, lise öğrenimine 40 bin 649 hükümlü ve tutuklu devam etmektedir."

"SINAVLARA 179 BİN 35 KATILIM OLDU"

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolüyle ceza infaz kurumu yerleşkelerinde oluşturulan 38 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde 588 hükümlü ve tutuklunun mesleki eğitim aldığını bildirdi.

Lise çağında olan hükümlü ve tutukluların öğrenimlerinin sekteye uğramaması için 5 Adalet Çok Programlı Anadolu Lisesi açıldığını belirten Tunç, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından düzenlenen sınavlara 2023'te hükümlü ve tutuklulardan 179 bin 35 katılım olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki işbirliği protokolüyle 55 hükümlü ve tutuklunun hafızlığı tamamladığını dile getirdi.

"MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA KURSLAR DÜZENLENİYOR"

Hükümlülerin meslek sahibi olmaları için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceza ve infaz kurumlarındaki 364 iş yurdu müdürlüğündeki 1700'den fazla atölye ve tesiste, 200'den fazla ayrı işkolunda 30 bin 548 hükümlü ve tutuklu, mesleki işbaşı eğitimi faaliyetlerine katıldı. Ceza infaz kurumlarında okuma yazma, sosyal ve kültürel kurslar, din eğitimi ve mesleki eğitim alanında kurslar düzenleniyor. Sadece bu yıl 8 bin 452 kurs açıldı, bu kurslara 102 bin 380 hükümlü katıldı. Ceza İnfaz kurumlarımızda annesinin isteğiyle yanında kalan 0-6 yaş grubu çocukların tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Bu çocuklara 29 anaokulu ve 69 oyun alanında hizmet sunuluyor. Bunun yanı Adalet Bakanlığı olarak hükümlü ve tutuklulara psiko-sosyal destek de sağlıyoruz. Bu kapsamda 2023'ün 9 aylık döneminde 607 bin 467 hükümlü ve tutuklu bireysel görüşmelere, 22 bin 292 hükümlü ve tutuklu grup çalışmalarına dahil edildi. Ayrıca 27 bin 495 hükümlü ve tutuklu ailesiyle aile görüşmeleri gerçekleştirilirken, 18 bin 582 personelimize psiko-sosyal destek sağlandı. Sadece bu yıl 463 psikolog ceza infaz kurumlarımızda göreve başladı."

"FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNİ ESAS ALDIK"

Bakan Tunç, eğitim ve öğretim hakkının en temel insani hak olduğunu belirterek, "Bugüne kadar fırsat eşitliği ilkesini esas alarak toplumun bütün kesimlerine aynı imkanları sağlamanın gayretinde olduk. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Halk Kütüphaneleri insanımızın kitaba, bilgiye erişimi noktasında fırsat eşitliği ilkesini esas aldığımız önemli bir hizmettir" diye konuştu.

8 KÜTÜPHANE HİZMETE AÇILDI

Adalet Halk Kütüphanelerinin kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2019 ve 2021'de iki protokol imzaladıklarını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu protokoller kapsamında bugün, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Kayseri ve Elazığ'da kitap kapasitesi 142 bin olan 8 Adalet Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ceza infaz kurumlarındaki kütüphane ve kitaplıklarda 2023 itibarıyla 1 milyon 480 bin 756 kitap bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında il ve ilçe halk kütüphanelerinde bulunan 23 milyon yayını da hükümlülerin erişimine sunduk. Protokolün imzalandığı günden bugüne halk kütüphanelerine 132 bin 608 hükümlü ve tutuklu üye oldu. Hükümlü ve tutuklularca 1 milyon 953 bin 333 kitap okundu."

Konuşmaların ardından 8 Adalet Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.