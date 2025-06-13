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Bakan Uraloğlu açıkladı: 4 ülkeye uçak seferleri iptal!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 4 ülkeye uçak seferleri iptal!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırı nedeniyle 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından  bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada İsrail'in bu sabah saatlerinden İran'a yönelik başlattığı saldırıları anımsatarak "Bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. 

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. 

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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