Bakan Uraloğlu duyurdu! 15 gün sonra kısmen başladı

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan savaş nedeniyle İran uçuşları askıya alınmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın doğusundaki Meşhed hava sahasının uluslararası uçuşlara açıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kapanan hava sahalarıyla ilgili olarak 27 Haziran Cuma günü itibarıyla İran’ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır.

Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır.

İran’ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası ise kapalı olacak ve mevcut kısıtlama, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran’da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımızı devam etmektedir."