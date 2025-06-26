Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Uraloğlu duyurdu! 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı

Bakan Uraloğlu duyurdu! 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu! 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail-İran savaşı nedeniyle 9 ülkenin hava sahası kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının İran dışında kaldırıldığını duyurdu.

9 ÜLKE İÇİN KISITLAMA KALDIRILDI

Uraloğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır.

UÇAKLARIN TAHLİYELERİ SÜRÜYOR

Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür. 

İRAN KISITLAMASI 2 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

İran’da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.

Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Bir daha asla" demişti! Ukrayna'da Arda Turan tartışması: Cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tepki yağıyor... Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekâlı! - GündemTepki yağıyor! "Babanın malı mı geri zekâlı"Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - GündemBir gecede koca orman küle döndüDEM Partili vekil kürsüde Kürtçe bela okudu! Pervin Buldan, Türkçesini söyleyince Meclis karıştı - GündemDEM Partili vekil kürsüde Kürtçe bela okudu!Şikayetler arttı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 81 ile Teftiş Kurulu Genelgesi gönderildi - GündemBakanlık harekete geçti! 81 ile genelge gönderildiMeclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması - GündemKurtulmuş'tan yeni anayasa açıklamasıYanlış fatura Tüketiciler Birliği Başkanı'nı isyan ettirdi: Pisliği kapatın, tabelayı neden kapatıyoruz! - GündemYanlış fatura Tüketiciler Birliği'ni isyan ettirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...