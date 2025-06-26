Bakan Uraloğlu duyurdu! 9 ülkeyle hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail-İran savaşı nedeniyle 9 ülkenin hava sahası kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının İran dışında kaldırıldığını duyurdu.

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9 ÜLKE İÇİN KISITLAMA KALDIRILDI

Uraloğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır.

UÇAKLARIN TAHLİYELERİ SÜRÜYOR

Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür.

İRAN KISITLAMASI 2 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

İran’da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.

Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."