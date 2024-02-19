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    • Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya açıkladı: Maden sahasında yeni heyelan riski yoğun!

    Bakan Yerlikaya açıkladı: Maden sahasında yeni heyelan riski yoğun!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Yerlikaya açıkladı: Maden sahasında yeni heyelan riski yoğun!

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ikinci bir heyelan riskinin oluşması sebebiyle şimdilik aramaların durdurulduğunu açıkladı.

    Erzincan'daki maden sahasında gerçekleşen heyelan sonrası çalışmalar 7. günde de sürüyor.

    Bölgeden son durumu aktaran Bakan Yerlikaya, ikinci bir heyelan riskinin bulunduğunu, bu nedenle de arama faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

    Yerlikaya, baraj bölgesinde ise çalışmalara devam edildiğini belirtti.

    GÜVENLİK RİSKİ NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

    Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

    Sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Çok ciddi heyelan riski ile karşı karşıyayız. Özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren heyelan riski yoğunlaştı.

    Bu risklerden dolayı şu an sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız.

    Bu ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Bununla birlikte özellikle hızlı bir şekilde gerek temiz suyun kontrol altına alınması gerek toprakla buluşmuş suyun kontrol altına alınmasıyla alakalı alakalı DSİ'nin koordinasyonunda önemli bir faaliyet devam ediyor.

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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