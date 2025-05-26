Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 bin 45 polisin ataması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2025 10:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 10:33 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama programında açıklamalarda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı atamalarının yapıldığını söyleyen Yerlikaya, atama sayılarını da duyurdu. İlgili Haber Bakan Yerlikaya Türk Devletler Teşkilatı toplantısında açıkladı! "Suçla mücadele konseyi kuruluyor" Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamalarının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci