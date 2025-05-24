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Bakan Yerlikaya Türk Devletler Teşkilatı toplantısında açıkladı! "Suçla mücadele konseyi kuruluyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Yerlikaya Türk Devletler Teşkilatı toplantısında açıkladı! &quot;Suçla mücadele konseyi kuruluyor&quot;
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Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları, Azerbaycan'da düzenlenen 2. toplantıda terör, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göçle mücadele stratejilerini görüştü, ayrıca Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üye ve gözlemci ülkeler olarak sınır aşan suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek Azerbaycan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşım geldi. 

Bakan Yerlikaya Türk Devletler Teşkilatı toplantısında açıkladı! "Suçla mücadele konseyi kuruluyor" - 1. Resim

SUÇLA MÜCADELE KOMİSYONU

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'ın katılımıyla Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Terör, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, İçişleri Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulmasının, toplantıdaki ana gündem maddelerini oluşturduğunu aktaran Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak sınır aşan suçlar başta olmak üzere, suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov'a teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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