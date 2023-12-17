Bakan Yerlikaya son verileri açıkladı! Vatandaşlık alan kaç Suriyeli var?

17 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:35

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına ilişkin son verileri açıkladı.

238 BİN 55 SURİYELİ, TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI

Türk vatandaşlığına geçiş yapan geçici koruma altına alınan yabancılara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuk" dedi.

47 BİN 466 YABANCI GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Ülke çapında düzensiz göçe karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, mobil göç noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından, yasal kalışından şüphe duyulan yabancıların, göç uzmanları ve tercümanlar aracılığıyla sistemsel sorgulamayla tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Yerlikaya, "İstanbul'da oluşturulan 38 mobil göç noktasında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancı sorgulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi" dedi.

Öte yandan Mülteciler Derneği'nin verilerine göre, Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 26 bin 663 kişi azalarak toplam 3 milyon 237 bin 585 kişi oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısı 1 Ocak 2023’ten bu yana toplamda 298 bin 313 kişi azalarak son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre ise Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının yüzde 52,2’sini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise yüzde 47,8. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 145 bin 267 kişi fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 31 bin 947 kişi ile 25-29 yaş aralığında. Yaş aralığı artıkça bu fark azalıyor. 45 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.