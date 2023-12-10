Bakan Yerlikaya "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan deprem bağışlarına ne olduğunu açıkladı

10 Aralık 2023 17:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:23

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında bağışlandığı açıklanan 115 milyar 146 milyon lirayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Yerlikaya, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 15 Şubat tarihinde televizyon kanallarının ortak yayınıyla aracılığı ile başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" kapsamında 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağış toplandığını, bunun 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının AFAD üzerinden deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti. Bağış yatırma işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, bağışçılar tarafından yatırılan tutarların kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini kaydetti.

“TAAHHÜTTE BULUNANLARIN BAĞIŞLARINI TAMAMLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Bakan Yerlikaya, "Taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapılmış, bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar ve harcama işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi olduğundan ilgili mevzuat uyarınca belirli aralıklarla gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını kaydetti.

CHP'li Gürer de bağışlandığı belirtilen 115 milyar lira ile toplanan para arasında 30 milyar lira fark olduğuna dikkat çekerek, “Demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş” dedi.

KAMPANYADA BAĞIŞ YAPAN FİRMALAR

Kampanya kapsamında Merkez Bankası 30 milyar lira, Ziraat Bankası 20 milyar lira, Vakfıbank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira bağış sözü vermişti.

Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, BAYKAR, Türk Telekom, TMSF, THY, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Sigorta da 2 milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağışlayacağını açıklamıştı.