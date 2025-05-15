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Bakan Yerlikaya'dan 'fermuar sistemi' paylaşımı: Bu koridor bir canı hayatta tutabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından fermuar sistemine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, "Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim" çağrısında bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından fermuar sisteminin uygulanışını göstermek amacıyla hazırlanan bir video paylaştı. Videoda, sistemin işleyişi jandarma araçları ve bir ambulans ile gösterildi.

Bakan Yerlikaya'dan, 'fermuar sistemi' paylaşımı: Bu koridor bir canı hayatta tutabilir - 1. Resim

"BUGÜN YOL VERİRSENİZ, YARIN O AMBULANS SİZİN İÇİN YOLA ÇIKAR"

Bakan Yerlikaya, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Fermuar Sistemi’ni uygulayalım, yaşama yol verelim!

Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim!

Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir 'hayat koridoru' açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.

Unutmayın:
Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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