Bakan Yerlikaya'dan 'fermuar sistemi' paylaşımı: Bu koridor bir canı hayatta tutabilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından fermuar sistemine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, "Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim" çağrısında bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından fermuar sisteminin uygulanışını göstermek amacıyla hazırlanan bir video paylaştı. Videoda, sistemin işleyişi jandarma araçları ve bir ambulans ile gösterildi.

"BUGÜN YOL VERİRSENİZ, YARIN O AMBULANS SİZİN İÇİN YOLA ÇIKAR"

Bakan Yerlikaya, X hesabından şu ifadeleri kullandı: