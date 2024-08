Bakan Yumaklı köpek lobisinin iftirasına uğrama korkusunu TGRT Haber’de anlattı: "Ölü köpeği kaldırmaya korkar olduk"

Sokak Hayvanları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı “Konu manipüle edilip, gündemde tutuluyor. Uygulayıcıları, baskı altına almaya çalışıyorlar” dedi.

SAMET EKER'İN HABERİ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeyi değerlendiren Bakan Yumaklı, bazı grupların belediye başkanlarına baskı uyguladığını söyledi. Ankara’nın Altındağ ilçesinde köpek cesetleri bulunmuş, sözde hayvanseverler belediyeyi suçlamıştı.

Bakan İbrahim Yumaklı başkanların iftiraya uğrama korkusuyla müdahalede bulunmaya çekindiğini şu çarpıcı sözlerle anlattı: Altındağ Belediye Başkanı’mızla konuştuğumda, ‘Bana ihbar geldi, dört yerde hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum’ dedi. Uygulayıcıları baskı altına almaya çalışıyorlar.

Sokak Hayvanları Kanununu çıkaracakları yönetmelikle destekleyeceklerini ifade eden Tarım Bakanı şunları söyledi: Yerel yönetimler bu hayvanları toplasın, rehabilite etsin ve sahiplendirsin. Sahiplendirilmeyen olursa barınaklarda tutalım. Böyle bir problemin olduğunu kabul edenler diğer taraftan yasayı engellemek için her şeyi yaptı. Kanunda hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken ‘bu bir katliam yasası’ dediler. Yasanın neresinde katliam var, anlamış değilim.

TGRT Haber’de gündemi değerlendiren Tarım Bakanı Yumaklı, İhlas Medya Ankara Temsilcisi

Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül ile görüştü.

BAKANLIKLAR TAKİPTE

TBMM’nin vatandaş adına çok önemli bir görev icra ettiğini vurgulayan Yumaklı “Bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenlemeyi yerine getirdi. Yasanın uygulanmasını diğer bakanlıklarımız da takip edecek. Biz, belediyeler kendi bütçelerinden gerekli payı ayırmış mı, hayvan barınaklarında standartları sağlamış mı bunlara bakacağız. Bunu uygulamak istemeyenler, aslında o bütçeleri başka yerlere harcamak istiyor. Yapamayan belediyeler, kanundaki yaptırımlara maruz kalacak. Çünkü kamu görevlisi, görevini yerine getirmek zorunda. ‘Bunu uygulamıyoruz’ diyerek kaos istendiğinden, insanları manipüle edebilme kolaylığından sürekli gündem yapılıyor” diye konuştu.

SIKINTIYI ÇÖZMEK BOYNUMUZUN BORCU

Tarım ürünlerinin fiyatları ile ilgili soruyu da cevaplayan Yumaklı şöyle dedi: Bizim çiftçimiz, her şartta üretimine devam eden bir üretici. Öyle olmasa Türkiye’nin en zor zamanlarında gıda arzı konusunda endişelenebiliriz ama böyle bir problemimiz yok. Onlar eli öpülesi çiftçiler. Pandemi sonrası konjonktür dolayısıyla enflasyonist döneme girildi ve fiyatlama davranışı değişti. Tarlada 5 lira, markette 30 lira. Üretim yapılan yerle tüketimin yapıldığı lokasyon arasında farklar var. Ticaret Bakanlığımız ile çok ciddi bir iş birliğimiz bulunuyor. Fahiş fiyatlarla ilgili ne gerekiyorsa gereğini yapacağız. Biraz da ticari ahlakı gözetmek gerekiyor. CHP son birkaç aydır tarım üzerinden bir strateji başlattı. Tarımı, yumuşak bir karın olarak görüyor ve burayı hareketlendirmek istiyorlar. Peki, Bursa’yı Balıkesir’i nereye koyacağız? Tarım bitmiş gibi bir hava estiriyorlar. Amaçları sorunu çözmek değil büyütmek. Sorunları çözmek ise bizim boynumuzun borcu.

'ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları arasında fahiş zamlar da yer aldı. Depremden sonraki dönemde bir günde üç kez fiyat artırıldığının altını çizen Yumaklı “Bunu bir kez de değil, her gün yaptılar. Biz de gereğini yaptık. Besi yapan üreticinin zarar etmeyeceği, vatandaşın da uygun fiyatla et alacağı ortamı bozmak isteyen kim varsa onlarla mücadele edeceğiz. İthal et almaktan hoşnut değilim. İçeride de üretimi artırmak için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Üretici ve tüketiciyi koruma yükümlülüğümüz var” şeklinde konuştu.

Et ve Süt Kurumunun piyasadaki ürünleri çektiğini belirten Yumaklı “Ürünlerin fiyatını verirken bunların maliyetini her üç ayda bir açıklayacak hâle getirdik. Maliyetlere bakılacak ve fiyat belirlenecek. Süt saklanamaz, hemen işlemek gerek. Biz de aksiyon alıp günde bin ton sütü piyasadan çekip süt tozu yapıyoruz. Gittiğimiz bütün illerde süt fiyatının artırılmasıyla ilgili bir sorunla karşılaşmadık. ‘Bazı fabrikalar, sanayiciler alamayacağını’ söyledi ve ‘Bizi mağdur etmeyin’ dediler. Biz de harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

‘TEYAKKUZDAYIZ’

Yaz ayıyla birlikte artan orman yangınlarına da değinen Yumaklı “Vatandaşlarımız iklim değişikliğinin orman yangınları başta olmak üzere ciddi risk altında olduğumuzu biliyor. Çanakkale’den Akdeniz’e kadar olan havzada pazar gününe kadar nem oranı yüzde 4’lere düşecek. Özellikle başta bu alanda olmak üzere yangına hassas bu bölgelerdeki vatandaşlarımızdan bu üç gün için duyarlılık rica ediyorum. Biz de bakanlık olarak teyakkuzdayız. Bütün planlamalarımızı buna göre yaptık” dedi.