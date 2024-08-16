Kartal'a İngiliz anahtarı! Muçi İngiltere’ye giderse Beşiktaş transfer şova başlayacak

Aston Villa ve Crystal Palace, Arnavut yıldız için devrede. Yönetim en az 14 milyon avroluk teklif bekliyor.

Murad Tamer- Aston Villa ve Crystal Palace, Arnavut yıldız için devrede. Yönetim en az 14 milyon avroluk teklif bekliyor.

TAARRUZ BAŞLAYACAK

Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi’nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere’den talipleri bulunan Arnavut yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş hedefindeki isimler için taarruza geçecek. İngiltere Premier Lig’den Aston Villa uzun zamandır Muçi’yi istiyordu. Ancak oyuncunun Avrupa Şampiyonası’nda kendini gösterememiş olması üzerine İngiliz kulübünün teklifi beklenenin altında oldu. Crystal Palace devreye girince işler değişti.

RAFA SİLVA FAKTÖRÜ

Premier League ekiplerinin talip olduğu oyuncu için siyah beyazlı yönetim şimdiden ellerini ovuşturuyor. Ernest Muçi’nin satışı gerçekleşirse hem kadrodaki yabancı kontenjanı açılmış olacak, hem de yeni transferler için önemli bir kaynak elde dilecek. Siyah beyazlılar geçen sezon ciddi yatırım yapılan yıldız oyuncu için en az 14 milyon avro gelir bekliyor. Muçi’nin de Rafa Silva’dan formayı kapmasını mümkün görmediği için Beşiktaş’ta kalmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmî maçta dört gol atan Ernest Muçi, Rafa Silva’nın gelişiyle birlikte gözden düşmüştü.

AİLE SAADETİ

Beşiktaş’ta ailelerle beraber akşam yemeği etkinliği düzenlendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, teknik ekip, futbolcular ve aileleri yemekte keyifli vakit geçirdiler.

GİTTİ GİDİYOR! MULEKA'YA İKİ TEKLİF

Beşiktaş’ta iki oyuncu daha yolcu. Jackson Muleka’ya, Suudi Arabistan takımı Al-Kholood’un ardından Rusya’dan Spartak Moskova d a talip oldu. Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain, TFF’ye bildirilen listede yer almadı.

LİSANSI ÇIKTI! NDOUR SEVİNCİ

Beşiktaş’ın, Fransız devi Paris Saint Germaind’den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Cher Ndour’un lisansı çıktı. Senegal asıllı İtalyan oyuncu pazar günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecek.