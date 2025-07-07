AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine net cevap verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Gençlik'in dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."