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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamasına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AK Parti, CHP, Ömer Çelik, Özgür Özel, Türkiye Yüzyılı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. AK Gençlik’in bir “siyaset okulu” olduğunu belirten Çelik, Özel’in bu gençlik hareketinden ders alması gerektiğini söyledi. Çelik, AK Gençlik’in her türlü saldırıya rağmen “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine net cevap verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Gençlik'in dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

"AK GENÇLİK SİYASETİMİZE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEK"

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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