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ASKİ duyurdu! Ankara'nın Çankaya ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ASKİ duyurdu! Ankara&#039;nın Çankaya ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASKİ tarafından yapılan güncel paylaşımla beraber bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Çankaya'da suyun ne zaman, hangi saatte geleceği bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 7 Temmuz 2025 tarihli su kesintisi programını resmi internet adresi üzerinden paylaştı. 

7 Temmuz programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde su sağlanamayacak.

ASKİ duyurdu! Ankara'nın Çankaya ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar. Çankaya’da suyun ne zaman geleceği, saat kaçta normale döneceği konusunda araştırma yapmaya başladı.

ASKİ duyurdu! Ankara'nın Çankaya ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

ANKARA'NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Çankaya'nın Mutlukent mahallesi Seyfi Saltoğlu bulvarı no 20 önü 200 lük duktil boru arızasından dolayı su kesintisi meydana geldi. 
Etkilenen yerler arasında Mutlukent mahallesi seyfi Saltoğlu bulvarı tamamı pınar caddesi tamamı ve kesişen sokak ve caddeler, Beytepe mah 5302 sokak ,5307 sokak ,5314 sokak vardır.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanacak su kesintisi bugün 08.00 'de başlayıp 23:55 saatleri arasına kadar devam edecektir.

 

ASKİ duyurdu! Ankara'nın Çankaya ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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