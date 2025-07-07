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Hızıyla korkuyor, en iyilere rakip! Robot köpek görenleri şaşırttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Robot Köpek, Black Panther, Hız Rekoru, Dünya Rekoru, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin yapımı robot köpek Black Panther, saniyede 10,3 metre hızla robotik köpeklerde dünya rekoru kırdı. 38 kilogram ağırlığındaki robot, Usain Bolt’un hızına yaklaşarak Boston Dynamics’in rekorunu geçti. Afet, lojistik ve zorlu arazi görevlerinde kullanılması planlanıyor.

Çin yapımı robot köpek "Black Panther", saniyede 10,3 metre (34 feet) hıza ulaşarak hem en yetenekli insan atletlere rakip oldu hem de robotik alanında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Çin devlet ajansı Xinhua’nın pazartesi günü geçtiği habere göre, bu başarıyla robotik köpeklerde dünya hız rekoru kırıldı.

Hızıyla korkuyor, en iyilere rakip! Robot köpek görenleri şaşırttı - 1. Resim

REKOR SAHİBİ!

Canlı yayınlanan bir televizyon gösterisinde 38 kilogram ağırlığında ve 0,63 metre boyundaki dört bacaklı Black Panther, daha önce Boston Dynamics’in “WildCat” robotuna ait olan rekoru geride bıraktı.

Koşu bandında yapılan testte robot, yalnızca 10 saniye içinde saniyede 10 metrelik hızı geçmeyi başardı. Bu da, efsane atlet Usain Bolt’un 2009 yılında kırdığı ve saniyede 10,44 metre hıza denk gelen 100 metre dünya rekoruna oldukça yakın bir performans anlamına geliyor.

Hızıyla korkuyor, en iyilere rakip! Robot köpek görenleri şaşırttı - 2. Resim

"BENİM" DİYEN KOŞUCULARA TAŞ ÇIKARTIYOR

Robot köpek, Zhejiang Üniversitesi bünyesindeki humanoid inovasyon enstitüsü ile Hangzhou merkezli teknoloji girişimi Mirror Me’nin ortak çalışması sonucu geliştirildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan son güncellemeyle gücü artırılan Black Panther, artık çoğu insandan daha hızlı koşabiliyor. Ancak hız bakımından çita ve devekuşu gibi hayvanların gerisinde kalıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarda; afet bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetleri, lojistik ve zorlu arazilerde görev alma gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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