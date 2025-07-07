Kuzguncuk'ta restoranda skandal! Küfürlü bardaklara valilik inceleme başlattı

İstanbul Kuzguncuk’ta alkolü içecek satışı yapan bir restoranda bardak üzerinde küfürlü ifadeler yer alması sosyal medyada tepkilere yol açtı. İstanbul Valisi Davut Gül, restoran hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Kuzguncuk'taki kadınlara yönelik küfür içeren bardak kullanan restorana inceleme başlatıldı.

KÜFÜRLÜ BARDAKLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan küfürlü bardaklar tepkileri beraberinde getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, kadınlara yönelik kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı bardakları kullanan hakkında denetim ve incelemeler başlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."