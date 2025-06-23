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Tesettürlü kadına küfür eden hadsiz serbest kalmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, tutuklama gecikmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de toplu taşımada tesettürlü bir kadın ve 2 yaşındaki kızına yönelik "Defolun gidin" sözleriyle başlayan nefret söylemi arbede çıkardı. Saldırgan kadın önce serbest bırakılsa da, savcılığın itirazı üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda; Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. 

Tesettürlü kadına küfür eden hadsiz serbest kalmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, tutuklama gecikmedi - 1. Resim

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, tehdit ve hakaretlerde bulunan 57 yaşındaki S.E., "Kasten Yaralama, Hakaret ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden, toplu taşıma aracında hakaret eden şüpheli S.E., ifade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan S.E., sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK 1 SUÇTAN İTİRAZ ETTİ

Denizli Cumhuriyet Savcılığı şüpheli S.E.’nin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan serbest bırakılmasına itiraz etti. Nöbetçi mahkemeye yapılan itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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