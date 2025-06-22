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Halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret etmişti! O saldırgan gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret etmişti! O saldırgan gözaltına alındı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret eden kadının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de bir halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret eden kadının gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten Yaralama, Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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