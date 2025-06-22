Halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret etmişti! O saldırgan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret eden kadının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de bir halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret eden kadının gözaltına alındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten Yaralama, Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."