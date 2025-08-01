Bakan Yumaklı'dan dezenformasyon tepkisi! "Alevleri değil, yalanları söndürmeye çalışıyoruz"

Türkiye, son günlerde yurdun dört bir yanını saran orman yangınları ile mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada yapılan dezenformasyonlara tepki gösterdi, 'orman yangını sonrasında yanan yerlere otel yapıldığı' iddialarını reddetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğümüz hepsini tek tek söndürdü. Peki şimdi ne yapıyoruz? Alevleri değil, yalanları söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

"Çünkü yangınlar bitti, ama dezenformasyon yangını sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor" diyen Yumaklı, "Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk ‘Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler' kitapçığını da paylaştık" ifadelerini kullandı.

"YANAN ALANLARIN HER BİR KARIŞI YENİDEN YEŞERECEK"

Bakan Yumaklı yanan alanların yeniden yeşertileceğini belirttiği paylaşımda, şu sözlere yer verdi: