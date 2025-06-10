Bakanlık açıkladı: Rekor seviyede yakalama var! Hepsinin değeri 26 milyar TL'yi geçiyor

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 5 ayında gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik 3081 operasyon düzenlendiğini ve 26 milyar lira tutarından yakalama gerçekleştirildiğini açıkladı. Sadece mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bu rakamın tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarı olduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı kaçakçılara göz açtırmıyor. Bu yılın ilk 5 ayındaki verileri açıklayan Bakanlık, gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı yapılan operasyonlarda 26 milyarı aşkın yakalama yapıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, 2025 yılının ilk 5 ayında önemli sonuçlar vermeye devam etti.

Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, Ocak-Mayıs döneminde 3.081 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında artışın göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın yasa dışı ticaretle kararlı mücadelesini gözler önüne serdi.

Mayıs Ayında Tarihi Seviyede Yakalama: 10 Milyar TL

2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.

5 AYLIK DÖNEMDEKİ BAŞLICA YAKALAMALAR

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekildedir:

15,2 ton uyuşturucu madde,

79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,

33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi,

20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.

MAYIS AYINA AİT ÖNE ÇIKAN YAKALAMALAR

Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise:

3,8 ton uyuşturucu madde,

4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,

2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,

182 adet lüks araç, başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemiz ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerimizin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürüyoruz.

Tüm birimlerimizle, yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.





