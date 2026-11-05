Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, giydiği çorapları satışa çıkararak gelirini devlet korumasındaki çocuklara bağışlayacağını duyuran fenomen E.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, çocukların bu tür paylaşımlara alet edilmesine tepki gösterdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, futbol maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet korumasındaki çocuklara bağışlayacağını açıklayan sosyal medya fenomeni E.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, paylaşımın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, E.D.'nin kullanılmış çorap satışından elde edeceği geliri devlet korumasındaki çocuklarla ilişkilendirmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Paylaşımın Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları etiketlenerek bir gösteriye dönüştürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için de talepte bulunulduğu bildirildi.

BAĞIŞ DEKONTUNA DA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bakanlık, fenomenin paylaştığı dekontta alıcı olarak gösterilen vakfa ilişkin de açıklama yaptı. Söz konusu vakfın Bakanlığa bağlı bir kuruluş olmadığı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

Bakanlık 'çorap' paylaşımına sessiz kalmadı: Fenomen hakkında suç duyurusu

Açıklamada, bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı ifade edildi.

"HUKUKİ VE İDARİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Bakanlık, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına malzeme edilmesine tepki göstererek devletin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlere karşı hukuki ve idari tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medya fenomeni E.D'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez.

Bakanlık 'çorap' paylaşımına sessiz kalmadı: Fenomen hakkında suç duyurusu

Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir"

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