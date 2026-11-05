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Bakanlık devreye girdi, soru sahtekârı site kapatıldı!

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Bakanlık devreye girdi, soru sahtekârı site kapatıldı!
Başlık ResmiBakanlık devreye girdi, soru sahtekârı site kapatıldı! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MEB’in ortak sınav havuzundan soruları yayınladığını öne süren sitenin maskesini düşürmüştük. MEB, öğrencileri tuzağa düşüren site için erişim engeli talep etti. Site kapandı.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

“Ortak soru sahtekârlığı” haberimizin ardından sahte site erişime kapatıldı. MEB’in Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni taklit ederek “MEB’in soru havuzu” adı altında asılsız örnekler paylaşan site, öğrencileri ücretli özel ders reklamlarıyla hedef alıyordu.

Bakanlık devreye girdi, soru sahtekârı site kapatıldı!
Başlık ResmiBakanlık devreye girdi, soru sahtekârı site kapatıldı!

Haberimiz üzerine Bakanlık harekete geçerek sitenin incelenmesini ve erişimin engellenmesini istedi. Site sahipleri ise tepkiler üzerine “Kötü niyetimiz yoktu” diyerek siteyi kapattı.

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