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Bakırköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Bakırköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiBakırköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da, Bakırköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde başsavcılığa ihbarlar geldiği belirtildi.

ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DA VAR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir."

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