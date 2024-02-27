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    • Haberler > Gündem > Balıkesir'de acı olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu

    Balıkesir'de acı olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Balıkesir, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Balıkesir'de, kendilerine ulaşılamayan anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu. Cesetler üzerinde herhangi bir darp, ateşli ve kesici yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi.

    Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan Hatice Aydın'ın (84) kapısını çalan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) görevlisi, ev sahibine ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

    Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, ev sahibi Hatice Aydın ve oğlu Behzat Aydın'ı (62) hareketsiz buldu. Hatice ve Behzat Aydın'a sağlık kontrolünde bulunan ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

    DARP İZİ YOK

    Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarda bulunduğu evde ve cesetler üzerinde herhangi bir darp, ateşli ve kesici yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Elektrik ve doğalgazın bulunmadığı evde ısınmanın tüplü katalitik ile sağlandığı öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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