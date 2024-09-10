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Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 hain yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de PKK/KCK propagandası yapan 1 hain yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli havalimanında jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan bir şüpheli, güvenlik kontrolünde yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 hain yakalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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