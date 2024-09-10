Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 hain yakalandı

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli havalimanında jandarma tarafından yakalandı.