Türk askeri Suriye ve Irak'ta 13 PKK'lı teröristi hava saldırısıyla öldürdü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Hava saldırısında toplam 13 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK unsurlarına operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun detaylarına yer verildi. Mehmetçik tespit edilen teröristleri öldürdü.
TOPLAM 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" denildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi