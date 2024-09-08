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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor, peş peşe operasyonlar düzenliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde ise Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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