Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde ise Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.