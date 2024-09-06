Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı! 3'ü terörist çıktı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğüne vurgu yapılarak, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.