Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı! 3'ü terörist çıktı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı! 3'ü terörist çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı! 3&#039;ü terörist çıktı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 7 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğüne vurgu yapılarak, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'de yoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdi - GündemYoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdiKilis'te sahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattı - GündemSahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattıYeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti  - GündemBir belediye başkanı daha istifa ettiHindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı - GündemHindistan uçağında bomba ihbarıKaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - GündemKaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştıBursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu - GündemTuzaklı yol! Peş peşe yere kapaklandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...