Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı! 3'ü terörist çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğüne vurgu yapılarak, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı