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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kazımak için peş peşe operasyonlar düzenleniyor, inler bir bir yok ediliyor. Bu kapsamda yapılan son çalışmalara dair bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"

Paylaşımda "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" ifadesini kullanan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu bilgileri verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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