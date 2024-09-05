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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'de öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT, PKK&#039;nın sözde sorumlularından Metin Dinç&#039;i Suriye&#039;de öldürdü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya dünyanın dört bir yanında nefes aldırmıyor. MİT PKK'lı teröristleri öldürmeye devam ediyor.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'de öldürdü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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