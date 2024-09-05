MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'de öldürdü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MOSSAD'ın foncusunu MİT avladı! Adım adım takip edildi, her şeyi anlattı...

MOSSAD'ın foncusunu MİT avladı! Adım adım takip edildi, her şeyi anlattı...

Türkiye, terör örgütü PKK'ya dünyanın dört bir yanında nefes aldırmıyor. MİT PKK'lı teröristleri öldürmeye devam ediyor.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.