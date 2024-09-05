MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'de öldürdü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Türkiye, terör örgütü PKK'ya dünyanın dört bir yanında nefes aldırmıyor. MİT PKK'lı teröristleri öldürmeye devam ediyor.
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı