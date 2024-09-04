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MOSSAD'ın foncusuna suçüstü! MİT böyle avladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MOSSAD&#039;ın foncusuna suçüstü! MİT böyle avladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir taraftan Suriye ve Irak’ta terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerine nokta operasyonlar yaparak teröre büyük darbe vuran MİT, diğer taraftan başta MOSSAD olmak üzere, yabancı ülkelerin gizli servislerinin Türkiye’deki ağlarını da bir bir çökertmeye devam ediyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılının sonunda Katar dönüşü “Bedelini ağır öder. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz” sözleriyle açık uyarı yapmasının sonrasında düğmeye basan MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a 8 ayda 6’ncı operasyonu yaptı. Son operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi yakın takibine alındı. MİT, Rexhepi’nin MOSSAD’ın talimatı ile drone çekimi yaptığını, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğünü ve Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktardığını. Türkiye’deki saha elemanlarının ise Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığını tespit etti.

ADIM ADIM TAKİP

Mali hesaplarındaki hareketliliği takip eden MİT, Rexhepi’nin Türkiye’deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiğini netleştirdi. Bunun üzerine, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yapan Liridon Rexhepi adım adım izlenmeye başlandı. Kaldığı yer, tüm görüşmeleri tek tek kayıt altına alındı.

HER ŞEYİ ANLATTI

30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Rexhepi, ilk ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul etti. 

Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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