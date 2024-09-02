MİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonlarına devam eden MİT, bu kez uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti için Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.