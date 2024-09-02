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MİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MİT Suriye&#039;den Türkiye&#039;ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonlarına devam eden MİT, bu kez uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti için Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sağladığı istihbarat ile engellendi.

MİT’in istihbaratı Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Suriye’de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

MİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi - 1. Resim

CAPTAGON VE METAMFETAMİNLER ELE GEÇİRİLDİ

MİT’in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye’ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

MİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi - 2. Resim

Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi. Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.

MİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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