MSB duyurdu! 27 Terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2-6 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!" mesajıyla duyurdu. MSB, operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

▪️ 2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.

▪️ Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi.

▪️ Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.