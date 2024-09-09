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Kuzey Irak'a hava harekatı! 21 hedef yerle bir edildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuzey Irak&#039;a hava harekatı! 21 hedef yerle bir edildi, çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR HEDEF ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 9 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir.

Kuzey Irak'a hava harekatı! 21 hedef yerle bir edildi, çok sayıda terörist öldürüldü - 1. Resim

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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