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CHP yıl dönümü etkinliklerini iptal etti! Özgür Özel 2 sebep saydı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP yıl dönümü etkinliklerini iptal etti! Özgür Özel 2 sebep saydı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Özel, bu durumun 2 sebebini de açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü sebebiyle bugün yapılması planlanan konser vb. etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. CHP Genel Başkanı bu kararı 4 şehidimiz ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in canice öldürülmesi nedeniyle aldıklarını söyledi.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımında "Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ARAÇ KAZASINDA 4 ASKER ŞEHİT OLDU

Dün akşam saatlerinde Tunceli’nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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