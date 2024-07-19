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Balıkesir'in Havran ilçesi alev alev! Minibüste başladı ormana sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarım Ve Orman Bakanı, Yangın, Balıkesir, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüste çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etmeye devam ediyor. 

Bugün sabah saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 kentteki bütün yangınların söndürüldüğünü duyurmuştu. Yumaklı'nın açılamalarından saatler sonra korkutan bir yangın haberi Balıkesir'den geldi.

Havran ilçesi Şapçı mevkisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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