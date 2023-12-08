Banyo değil cephanelik! Aksaray’daki baskında ele geçirildi

8 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:25

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçlerinin suç ve suç yapılanmalarına karşı Türkiye genelinde yürüttüğü büyük çaplı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda başta silah olmak üzere her türlü kaçakçılığa karşı büyük bir mücadele sergileniyor. Son olarak ekipler, Aksaray’da harekete geçerek silah kaçakçılarına büyük bir darbe indirdi.

Sultanhanı ilçesinde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda onlarca silah ele geçirildi.

OPERASYONDAN DETAYLAR

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı haber göre; Aksaray, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ilçede bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

6 GÜN FİZİKSEL TAKİP YAPILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri yaptığı araştırmalarda tespit ettiği ikameti ve R.B. isimli şüpheliyi takibe aldı. 6 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

EVİN BANYOSUNDAN CEPHANELİK ÇIKTI

İlçede bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda R.B. yakalanarak gözaltına alınırken, evde jandarma ekiplerince yapılan aramada banyo ve banyo içinde bulunan duşa kabin içerisinde 56 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 334 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği şarjörü, 61 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği dipçiği, 38 adet av tüfeği el kundağı, 8 adet av tüfeği kabzası ele geçirdi.