Baronlar gece yarısı tahliye edilmişti: HSK ikinci Zindaşti vakası için kolları sıvadı

Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan çetenin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Aralarında çete lideri Abdullah Alp Üstün ve Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de olduğu duruşma 02.30'a kadar sürdü. Zindaşti vakasını akıllara getiren olay sonrası mahkeme başkanı hakkında HSK tarafından soruşturma açıldı.

'Uyuşturucu ticareti' ve 'insan öldürmek' suçlamalarıyla yargılanan Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi bir döneme damga vurmuştu. Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanığın savcının tutuklama talebine rağmen tahliye edilmesi ise akıllara "İkinci Zindaşti vakası mı?" sorusunu getirdi.

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar vermişti.

EN ÇOK ARANAN ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen isimler arasında Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de bulunuyor.

31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Tahliyelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

İtirazları inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

8 sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağına yapılan itirazı ise reddetti.

Tahliyelerden 5 gün sonra haklarından yeniden tutuklama kararı çıkartılan Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi.

Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından soruşturma dosyası HSK 2. Dairesine gönderilecek.