Bartın-Kastamonu yolu çöktü! Tarla toprak altında kaldı, trafik aksadı
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bartın-Kastamonu kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası yol kenarının aşağı kısmında bulunan tarla toprak altında kaldı. Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi. Çöken yol sonrası trafikte aksamalar yaşandı. Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde kara yolunun 70 metrelik bölümünde heyelan nedeniyle çökme oluştu.
TRAFİK TEK YÖNDEN SAĞLANIYOR
Elektrik direğinin devrildiği heyelanda, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak uyarı levhaları yerleştirildi. Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.